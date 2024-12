Polícia Civil prende suspeito de homicídio e sequestro em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na noite de segunda-feira, 16, R.R.B., principal suspeito do homicídio de Iury Melo de Araújo. O criminoso, que estava foragido, foi capturado após uma operação de inteligência no bairro Sobral, em Rio Branco.

O crime, que chocou a cidade, envolveu a execução brutal de Iury Melo e o sequestro de familiares da vítima. Durante a ação, uma senhora idosa chegou a ter uma arma apontada para a cabeça, o que agravou ainda mais a gravidade do caso.

R.R.B., que possui antecedentes criminais, foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. O delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP, destacou o empenho dos investigadores para a captura do suspeito.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e identificar possíveis cúmplices. A prisão representa uma resposta importante à família da vítima e à sociedade.

Com inforrmações da PC

