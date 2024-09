Polícia Civil prende suspeitas de cometer série de furtos em municípios do Acre

Na manhã desta quinta-feira, 12, a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard, cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra M. R. G. C., de 47 anos, e A. G. da S., de 20 anos, acusadas de praticar furtos em concurso de pessoas. As duas são suspeitas de uma série de crimes em vários municípios do estado.

Somente em Senador Guiomard, elas teriam realizado dois furtos em julho deste ano. Um dos alvos foi uma farmácia, enquanto o outro foi uma loja de roupas infantis. De acordo com a polícia, as suspeitas adotavam um modus operandi no qual uma delas distraía o vendedor enquanto a outra subtraía objetos de valor dos estabelecimentos. Após os furtos, as suspeitas fugiam em uma motocicleta em direção a Rio Branco, onde residem, e vendiam os bens furtados por preços bem abaixo do valor de mercado.

Além dos crimes em Senador Guiomard, ambas já respondem por processos criminais pelo mesmo tipo de crime em Rio Branco. A polícia também investiga a possibilidade de elas estarem envolvidas em furtos em outros municípios do estado.

Após a prisão, as suspeitas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia e estão à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.

Por Marcelo Torres-PC

