Polícia Civil prende pai e tio suspeitos de abuso sexual no interior do Acre

Na última segunda-feira, 2, a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia Geral de Polícia de Senador Guiomard, cumpriu dois mandados de prisão contra os senhores P. D. R., de 54 anos, e J. A. R. D. S., de 52 anos. Ambos são suspeitos de cometer o crime de estupro de vulnerável.

Após a prisão, ambos foram encaminhados para audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça. Foto cedida.

De acordo com as investigações, os homens teriam abusado sexualmente da filha de um deles, que é também sobrinha do outro suspeito, quando a vítima tinha menos de 14 anos. Durante os interrogatórios, os suspeitos confessaram o crime.

A Polícia Civil reforça seu compromisso em combater crimes de natureza sexual e destaca a importância de que casos semelhantes sejam denunciados. O sigilo e o acolhimento são garantidos durante as investigações. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou diretamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente mais próxima.

Marcelo Torres- PC

