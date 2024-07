Polícia Civil prende homem acusado de tentativa de homicídio na comunidade Liberdade em Cruzeiro do Sul

O Núcleo Especializado em Investigação Criminal da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul cumpriu, nesta quinta-feira, 18, um mandado de prisão em desfavor de J.J.S.O., de 23 anos, em decorrência de uma tentativa de homicídio ocorrida na comunidade Liberdade. A ação policial contou com apoio logístico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O delegado Everton Carvalho comentou sobre a operação: “A prisão de J.J.S.O. é um passo importante para garantir a segurança da comunidade Liberdade e mostrar que crimes dessa natureza não ficarão impunes. A atuação rápida e eficiente da nossa equipe, em parceria com o ICMBio, foi fundamental para o sucesso desta operação. Continuaremos trabalhando incansavelmente para proteger os cidadãos e assegurar que a justiça seja feita”, enfatizou o delegado, Dr. Everton Carvalho.

A tentativa de homicídio, está sendo tratada com a devida seriedade pelas autoridades. A prisão de J.J.S.O. demonstra o compromisso da Polícia Civil em manter a ordem e a segurança pública, mostrando que atos de violência serão enfrentados com rigor e determinação.

As autoridades locais reforçam a importância da colaboração entre as diversas instituições de segurança e meio ambiente para a eficácia das operações policiais. A parceria com o ICMBio foi essencial para o êxito da ação, destacando a importância do trabalho conjunto na busca pela justiça e pela proteção da população.

Por Marcelo Torres- PC

