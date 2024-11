Polícia Civil prende homem acusado de agredir e ameaçar ex-companheira no interior do Acre

A Polícia Civil prendeu, na última terça-feira, 5, um homem acusado de agredir fisicamente e ameaçar sua ex-companheira com uma faca, além de roubar seu celular no Município de Capixaba . Após a vítima registrar o boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas, o suspeito fugiu para Rio Branco, onde continuou a ameaçá-la, descumprindo a ordem judicial.

Após investigação, o homem foi localizado e preso no bairro Universitário, com a cooperação entre as delegacias de Capixaba e da 4ª Regional de Rio Branco. O delegado Aldízio Neto destacou a importância do trabalho em equipe para garantir a prisão do acusado, que agora está à disposição da Justiça.

