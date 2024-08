Polícia Civil em Cruzeiro do Sul efetua três prisões relacionadas a furtos e roubos

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), realizou três prisões em flagrante em Cruzeiro do Sul, relacionadas a casos de furtos e roubos que estavam preocupando a população local.

Na primeira ação, F.A.S. foi preso em flagrante pelo crime de furto. A vítima relatou que estacionou seu veículo em frente a uma papelaria e, posteriormente, descobriu que seu carro havia sido violado e roubado os pertences que estavam dentro do veículo, juntamente com duas bolsas que continham documentos pessoais, cartões de crédito e outros objetos. Poucas horas depois, a vítima começou a receber notificações de que compras estavam sendo feitas com seus cartões.

A Polícia Civil, ao tomar conhecimento do crime, iniciou imediatamente as investigações. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, F.A.S. foi identificado não apenas como autor desse furto, mas também como responsável por outras ocorrências similares. Em diligências rápidas, o suspeito foi localizado e capturado, ainda em posse dos objetos furtados e das compras realizadas com os cartões da vítima, incluindo roupas, sandálias e bebidas alcoólicas. F.A.S. foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

Na segunda ação, realizada na manhã desta terça-feira, 13, investigadores do Nepatri prenderam duas pessoas suspeitas de envolvimento em um roubo à residência de um empresário na Avenida São Paulo, no bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul. Na ocasião, os criminosos invadiram a casa, agrediram as vítimas e roubaram joias, celulares e dinheiro.

Após a denúncia, a equipe do Nepatri iniciou as investigações, que levaram à identificação de todos os envolvidos, incluindo um menor de idade. O menor já teve seu mandado de internação expedido e foi encaminhado ao Instituto Socioeducativo (ISE). O delegado Adan Ximenes representou junto ao judiciário pela prisão preventiva dos suspeitos, o que foi acatado e cumprido pela Polícia Civil na manhã de hoje.

O delegado Adan Ximenes destacou a importância da ação rápida e coordenada da equipe do Nepatri para o desfecho positivo dos casos. “Essas prisões são resultado de um trabalho árduo e dedicado de toda a equipe. A identificação e captura dos envolvidos em tão pouco tempo mostram o compromisso da Polícia Civil em garantir a segurança da população de Cruzeiro do Sul e combater a criminalidade de forma eficaz,” afirmou o delegado.

As investigações continuam em andamento para apurar se os suspeitos estão envolvidos em outros crimes na região.

Por Marcelo Torres- PC

