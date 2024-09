Polícia Civil do Acre realiza seis prisões em operações diversas na capital e interior do Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio do Departamento de Polícia Civil da Capital e Interior (DPCI), informou o cumprimento de seis prisões ao longo da última semana, abrangendo crimes graves como violência doméstica e abuso sexual. As ações reforçam o compromisso da institutição em garantir a segurança pública e o cumprimento das decisões judiciais.

Entre os casos mais preocupantes está a prisão de um homem de 44 anos, detido preventivamente pela 1ª Vara de Proteção à Mulher. Ele foi preso após ameaçar sua mãe, uma senhor de 75 anos, com um facão. A rápida intervenção da polícia foi crucial para evitar uma tragédia familiar.

Outro caso chocante, resultou na prisão de um homem de 39 anos, condenado há 26 anos de prisão pela Segunda Vara da Infância e Juventude. Ele foi acusado de abusar sexualmente de suas duas filhas ao longo de vários anos. Os crimes só foram interrompidos em 2022, quando a mãe das meninas, que realizava tratamento de saúde fora do estado, descobriu os abusos e denunciou o caso a Polícia Civil.

Em uma operação distinta, um homem de 35 anos foi preso em flagrante no bairro Jardim Europa, em Rio Branco, após arrombar uma residência. Ele estava em posse de um alicate e várias fechaduras, o que indicava sua intenção de realizar furtos no local.



Além desses casos, a Polícia Civil também cumpriu três mandados de prisão cível por inadimplência de pensão alimentícia. As dívidas variavam entre R$ 600 e R$ 12.000, e todos os devedores foram encaminhados à prisão por ordem da 1ª Vara de Família.

“O trabalho realizado pela Polícia Civil do Acre, especialmente pelo Departamento de Polícia Civil da Capital e Interior (DPCI), demonstra nosso compromisso em garantir a segurança e a justiça para a população. As prisões efetuadas na última semana mostram a eficiência de nossas equipes em investigar e combater crimes que afetam diretamente a sociedade, desde a violência doméstica até crimes mais graves, como abuso sexual. Continuaremos atuando com firmeza e dedicação para assegurar que a lei seja cumprida e que os responsáveis sejam levados à justiça”, destacou o Diretor do DPCI, Dr. Pedro Paulo Buzolin.

As operações destacam o trabalho contínuo da Polícia Civil do Acre em reprimir crimes e garantir a justiça, reforçando a segurança da população e a aplicação rigorosa da lei no estado.

Por Marcelo Torres-PC

