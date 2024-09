Polícia Civil do Acre realiza prisão por estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul

Na manhã da última quinta-feira, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou a prisão de um suspeito de estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEMPCA), com o suporte da Polícia Civil do Amazonas.

Polícia Civil do Acre, por meio da DEMPCA, prende mais um suspeito de estupro de vulnerável em operação realizada em Cruzeiro do Sul, com o apoio da Polícia Civil do Amazonas. Foto: cedida.

O caso foi denunciado à DEMPCA, que imediatamente iniciou as investigações. Com base nas provas coletadas, foi representada a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Judiciário. A operação contou com a colaboração das equipes de ambos os estados para garantir a segurança e justiça para a vítima, uma adolescente.

O delegado Heverton Carvalho, que preside o caso, destacou a importância da colaboração entre as instituições para o combate a crimes de abuso e violência. “Estamos empenhados em coibir qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. A colaboração entre as polícias civil dos estados é essencial para garantir que os criminosos sejam responsabilizados e as vítimas recebam a proteção necessária”, afirmou.

A autoridade policial ressalta a importância da resposta rápida da equipe e a cooperação interinstitucional. “Trabalhamos com seriedade para assegurar que os responsáveis por esses crimes sejam capturados e processados. A parceria com a Polícia Civil do Amazonas foi fundamental para o sucesso desta operação”, afirmou Heverton Carvalho.

Por Marcelo Torres-PC

