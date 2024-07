Polícia Civil do Acre realiza operação e cumpre Mandados de Prisão no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre, através da Delegacia Geral de Feijó, realizou uma operação na manhã desta quinta-feira, 25, no bairro Zenaide Paiva. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva.

O Delegado Marcílio Laurentino informou que a investigação teve início a partir de um trabalho de inteligência da delegacia, em parceria com policiais da Diretoria de Polícia da Capital e do Interior. A análise de celulares apreendidos revelou que a dupla envolvida movimentava o tráfico de drogas e se associava para a prática de diversos outros crimes.

Com base nas evidências coletadas, a autoridade judicial do município foi solicitada para emitir os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Na manhã de hoje, os policiais saíram em diligências, realizando as prisões e buscas de maneira eficiente.

Durante a operação, foram apreendidos pertences como dinheiro fracionado e celulares, que serão submetidos a novas análises e extração de dados para aprofundar as investigações. Os dois presos já estavam sendo monitorados pela justiça por crimes de tráfico e associação para o tráfico.

O Delegado Laurentino destacou que o trabalho contra o crime organizado em Feijó continua e que novas prisões serão realizadas. “Estamos empenhados em desmantelar as redes de tráfico e outros crimes na região. A operação de hoje é apenas uma etapa de um esforço contínuo para garantir a segurança da população de Feijó”, afirmou.

Por Marcelo Torres- PC

