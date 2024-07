Polícia Civil do Acre prende suspeitos de tráfico e tentativa de homicídio em Rio Branco

Na última quarta-feira, 3, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), efetuou duas prisões em diferentes bairros de Rio Branco. A primeira ocorreu no bairro Triângulo Velho e a segunda no bairro Taquari.

A primeira ação foi o cumprimento de um mandado de prisão e busca e apreensão contra F.A.S. da S., suspeito de envolvimento no inquérito policial 62/2024 DHPP. Durante a operação, a equipe policial encontrou uma quantidade de substância aparentando ser entorpecentes, embalada e escondida dentro de um pote de arroz, além de material para embalagem e uma balança de precisão. Esses elementos indicam, em tese, a prática de tráfico de drogas.

Na segunda prisão do dia, os investigadores da DHPP detiveram o suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no mesmo dia, no bairro Taquari, na rua do Passeio. A vítima, atingida por um disparo de arma de fogo na região das costas, teve a munição alojada na coluna cervical.

A Equipe de Pronto Emprego (EPE) visitou a vítima no hospital, onde ela identificou o atirador como um morador local, conhecido “de vista”. Com base nas informações da vítima e registros do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a equipe da DHPP, com apoio do Departamento de Polícia Civil do Interior (DPCI), realizou diligências para localizar o suspeito.



Por volta das 16h, o suspeito foi avistado transitando em uma bicicleta na mesma rua do crime e foi imediatamente abordado. Ele confessou ter atirado no “noiado” que estava furtando sua casa e as casas de seus parentes. Quanto à arma utilizada no crime, o suspeito afirmou tê-la arremessado no rio próximo ao porto da Catraia após o disparo.

Por Marcelo Torres- Acom

