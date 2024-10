Polícia Civil do Acre prende suspeito de integrar organização criminosa em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil , através do Núcleo Especial de Investigação Criminal (Neic), prendeu nesta quarta-feira, 23, M.S.S., de 24 anos, conhecido como “Bigode”, no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco, devido à acusação de que o suspeito faz parte de uma organização criminosa.

Após a captura, M.S.S. foi levado à delegacia para os procedimentos legais e está à disposição da Justiça. A operação faz parte dos esforços contínuos da PCAC para combater o crime organizado no estado e garantir a segurança pública.

Acreonline.net

Com informaçoes e foto da Polícia Civil

