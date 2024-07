Polícia Civil do Acre prende suspeito de homicídio em menos de 24 horas após o crime

Em uma operação eficiente e coordenada, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e com apoio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), prendeu R.G.S., suspeito de ter assassinado o comerciante Vicente Lima de Aguiar, de 60 anos. O crime ocorreu na quarta-feira, 10, e em menos de 24 horas o suspeito foi capturado próximo ao local do homicídio.

De acordo com a autoridade policial, a equipe estava em diligências para levantar informações sobre o autor do crime. Durante a operação, os agentes identificaram uma residência que abrigava vários membros da facção criminosa. Ao perceberem a presença policial, alguns dos criminosos tentaram fugir, mas a polícia rapidamente cercou o local.

Dentro da casa, os agentes encontraram R.G.S., vestindo roupas correspondentes às descritas pelas testemunhas no local do crime. Junto ao suspeito, foram apreendidos uma bicicleta e uma arma de fogo com 33 munições intactas, além de três munições deflagradas que teriam sido usadas na execução de Vicente Lima de Aguiar.

R.G.S. foi reconhecido por testemunhas como o autor dos disparos. Em seguida, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, junto com a arma de fogo, para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Esta ação rápida e precisa demonstra o compromisso da Polícia Civil do Acre em combater o crime e garantir a segurança da população, assegurando que crimes graves como este sejam investigados e solucionados com eficiência.

Por Marcelo Torres-PC

