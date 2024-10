Polícia Civil do Acre prende suspeito de envolvimento com tráfico de drogas

No último domingo, 20, a Polícia Civil do Acre prendeu um indivíduo conhecido como “Sabá”, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação foi realizada em conjunto pelo Núcleo de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul e a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), cumprindo um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

A prisão está relacionada à apreensão de cerca de 200 quilos de drogas, interceptados em abril no bairro Custódio Freire, em Rio Branco. Outro suspeito, “Roni”, já havia sido preso anteriormente. As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

O delegado Heverton Carvalho destacou a importância da colaboração entre delegacias especializadas e do interior para o sucesso da operação.

Acreonline.net

Com informações da Polícia Civil do Acre

