Polícia Civil do Acre prende suspeito com histórico criminal extenso

Na última segunda-feira, 8, a Polícia Civil do Acre (PCAC) efetuou a prisão de E.V.S.N., de 44 anos, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da capital acreana do Tribunal de Justiça. A detenção ocorreu na Rua Catalunia, no Bairro Distrito Industrial de Rio Branco.

A ação foi realizada pela equipe de investigadores da delegacia da 1ª Regional de Rio Branco. De acordo com a autoridade policial, E.V.S.N. possui um histórico extenso de passagens pela polícia, incluindo acusações de tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e suspeita de envolvimento em diversos furtos na capital.

O indivíduo capturado agora se encontra à disposição da Justiça e será encaminhado para a unidade prisional, onde aguardará os próximos procedimentos legais.

A operação reflete os esforços contínuos da Polícia Civil do Acre em combater a criminalidade e assegurar a segurança da população.

Por Marcelo Torres- ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram