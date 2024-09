Polícia Civil do Acre prende principal suspeito do homicídio de sobrinho-neto da Ministra Marina Silva

Na manhã desta sexta-feira, 27, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu o nacional A.O.S., principal suspeito do homicídio de Cauã Nascimento Silva, sobrinho-neto da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A prisão foi realizada com base em um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Rio Branco, cumprido pelos agentes da DHPP.

Durante a operação, os agentes apreenderam uma arma de fogo em sua posse de A>O>S., o que agravou a situação do suspeito. Foto: cedida.

A.O.S. havia rompido a tornozeleira eletrônica que usava, medida imposta anteriormente por questões judiciais, e foi localizado no bairro Ramal do Macarrão, em Rio Branco. Durante a operação, os agentes apreenderam uma arma de fogo em sua posse, o que agravou a situação do suspeito.

O homicídio de Cauã Nascimento Silva gerou grande repercussão nacional, não apenas pelas circunstâncias do crime, que ainda estão sob investigação, mas também pela ligação da vítima com a Ministra Marina Silva. A prisão de A.O.S. marca um avanço significativo nas investigações, trazendo esperança de justiça à família e à sociedade.

O delegado que conduz o caso, Dr. Cristiano Bastos, ressaltou a importância dessa prisão para o andamento do caso. “A captura do principal suspeito representa um passo essencial para que possamos elucidar todas as circunstâncias do crime e trazer justiça à família de Cauã. Continuaremos trabalhando com todo o rigor necessário para que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil segue acompanhando o caso de perto, e agora a expectativa é pelo andamento do processo judicial e pelas futuras deliberações da Justiça.

Por Marcelo Torres-PC

