Polícia Civil do Acre prende homem por regressão de regime

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral da Segunda Regional de Rio Branco, prendeu Francisco da Silva Almeida, de 35 anos, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais. A ação foi apoiada pelo Departamento de Inteligência da instituição.

A prisão foi fundamentada na Lei de Execução Penal e na Resolução nº 412/2021 do CNJ, devido ao descumprimento de normas prisionais que resultou na regressão do regime semiaberto para o fechado. Segundo o delegado Samuel Mendes, a operação reforça o compromisso da Polícia Civil com a segurança e a disciplina no sistema prisional.

Acreonline.net

Com informações da PC

