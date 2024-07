Polícia Civil do Acre prende homem com drogas, arma e munições em Cruzeiro do Sul

Na manhã da última quinta-feira, 04, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (NEIC) deu cumprimento a dois mandados de Busca e Apreensão na cidade de Cruzeiro do Sul, prendendo em flagrante delito uma pessoa por diversos crimes.

Em um dos alvos das buscas, a Polícia encontrou drogas e uma arma de fogo de uso restrito. O inquérito foi instaurado para apurar as condutas do indivíduo, que deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo, já que na casa do investigado foi encontrado um revólver, calibre .38 e munições.

De acordo com o delegado Everton Carvalho, essa ação significa muito na redução dos crimes na região, já que o alvo era responsável pelo fornecimento de drogas e armas para cometimento de crimes em Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos.

Por Marcelo Torres- ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram