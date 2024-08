Polícia Civil do Acre prende foragido da Justiça suspeito de maus-tratos a animais e diversos crimes em Cruzeiro do Sul

Em uma operação coordenada pelo Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) da Polícia Civil do Acre, em Cruzeiro do Sul, foi preso na manhã desta quinta-feira, 08, um homem considerado extremamente perigoso, com um extenso histórico criminal. A prisão foi efetuada após um minucioso trabalho de inteligência que monitorava o foragido há algum tempo.

Agentes do Nepatri da PCAC, de Cruzeiro do Sul, capturaram um foragido da Justiça, suspeito de múltiplos crimes e maus-tratos a animais. Foto: cedida.

O capturado possuía um mandado de prisão em aberto por uma série de crimes graves, incluindo homicídio, tentativa de homicídio, roubo, violação de domicílio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com essa operação, a Polícia Civil conseguiu retirar das ruas um criminoso que representava uma séria ameaça à segurança pública.

Durante a prisão, os agentes o encontraram em posse de um cachorro que estava em condições extremamente precárias. O animal, que estava preso por uma corrente com menos de 50 centímetros de comprimento, encontrava-se sem água, sem alimento e em evidente sofrimento, incapaz de se locomover adequadamente. Diante dessa situação, o homem também foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, conforme previsto na legislação vigente.

Por Marcelo Torres-PC

