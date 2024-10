Polícia Civil do Acre mobilizou mais de 160 policiais para garantir segurança nas eleições municipais 2024

No último domingo, 6, a Polícia Civil do Acre (PCAC) atuou em todo o estado com um efetivo de mais de 160 policiais com o objetivo de garantir a ordem e a segurança durante as eleições municipais de 2024. Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Polícia Civil monitoraram diversas localidades, assegurando que o processo eleitoral transcorresse de maneira tranquila e sem maiores incidentes. todos os municípios do Estado contaram com a presença de delegado de polícia e suas respectivas equipes.

Durante esse período, foram registradas diversas ocorrências, envolvendo tanto crimes eleitorais quanto crimes comuns. Entre os crimes comuns, destaca-se um caso de tráfico de drogas em Mâncio Lima. A equipe da Polícia Civil, em serviço extraordinário devido ao período eleitoral, recebeu uma denúncia anônima de venda de bebidas alcoólicas e entorpecentes, além de perturbação do sossego com som alto. Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade da denúncia e, durante a revista, encontraram 11 trouxinhas de substância aparentando ser cocaína escondidas na cueca de um dos suspeitos. O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Em Manoel Urbano, houve um caso de lesão corporal, enquanto em Rio Branco foram registrados ocorrências de ameaças e desacato. Em Epitaciolândia, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão no Ramal Porongaba, onde foi encontrada uma arma de fogo na Colocação Manoel Domingues.

Quanto aos crimes eleitorais, em Porto Walter foi registrada uma ocorrência de boca de urna. Em Tarauacá, um eleitor foi flagrado filmando seu voto com um celular, o que é proibido pela legislação eleitoral. Em Santa Rosa do Purus, um mesário foi flagrado distribuindo santinhos de um candidato, enquanto em Senador Guiomard foi identificada a condução irregular de passageiros para votação.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância do trabalho da instituição durante o processo eleitoral. “A Polícia Civil do Acre desempenhou um papel crucial na garantia de um ambiente seguro e de respeito à legislação durante essas eleições. Nossos policiais estiveram empenhados em combater tanto crimes eleitorais quanto crimes comuns que pudessem comprometer a integridade do pleito. O foco foi assegurar que a população exercesse seu direito ao voto de forma tranquila e democrática, sem interferências ilícitas ou situações de risco. Quero agradecer aos policiais que atuaram nesse domingo, dia 06 de outubro, pelo compromisso com a instituição e a democracia do nosso país “. afirmou.

A Polícia Civil do Acre permaneceu em alerta e atuante durante todo o processo eleitoral, buscando coibir práticas ilegais e garantir que as eleições transcorram de maneira segura e democrática.

Por Marcelo Torres-PC

