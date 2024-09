Polícia Civil do Acre marca presença na Expoacre 2024 com ações de segurança e proteção à sociedade

A Polícia Civil do Acre (PCAC) se faz presente na Expoacre 2024, a maior feira agropecuária do estado, que teve início no último fim de semana em Rio Branco. Durante o evento, que ocorre no Parque de Exposições Wildy Viana, a PCAC participa do stand da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), onde todas as forças de segurança do estado estão expondo seus trabalhos.



No stand da Sejusp, a Polícia Civil destacou a atuação de duas de suas importantes frentes, a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e o Projeto Bem-Me-Quer. A presença dessas equipes no evento permitiu que os visitantes conhecessem de perto o funcionamento desses núcleos essenciais para a segurança pública e proteção social.

A CORE é uma unidade especializada da Polícia Civil do Acre, responsável por operações táticas de alta complexidade, como ações contra o crime organizado, sequestros e situações de risco elevado. Durante a Expoacre, os agentes da CORE apresentaram ao público equipamentos utilizados nas operações, além de demonstrações sobre técnicas de combate e defesa, despertando grande interesse e admiração dos presentes.



Já o Projeto Bem-Me-Quer, tem como objetivo prestar assistência e acolhimento a vítimas de violência doméstica e sexual. O projeto é fundamental para oferecer apoio psicológico, jurídico e social, ajudando as vítimas a reconstruírem suas vidas com dignidade e segurança. Na feira, o público pôde conhecer as ações desenvolvidas pelo Bem-Me-Quer e entender a importância de iniciativas como essa para a proteção das pessoas mais vulneráveis da sociedade.

Durante a feira, os visitantes tiveram a oportunidade de interagir com os policiais civis, tirar fotos e aprender mais sobre o dia a dia dessas equipes que trabalham para garantir a segurança e o bem-estar da população acreana. A presença da Polícia Civil na Expoacre 2024 reforça a proximidade da instituição com a comunidade e o compromisso de proteger e servir.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, esteve presente no evento e parabenizou o governador pela realização da Expoacre 2024. “A Expoacre é uma oportunidade única para aproximar as forças de segurança da sociedade e mostrar o trabalho fundamental que realizamos em prol da segurança pública. Quero parabenizar o governador pela excelente organização da feira e pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui. A CORE e o Projeto Bem-Me-Quer são dois núcleos de extrema importância para a nossa instituição, cada um à sua maneira contribuindo para a segurança e proteção da nossa população. É fundamental que a sociedade conheça e apoie essas iniciativas, pois elas são essenciais para garantir um Acre mais seguro e justo para todos.”

Com sua presença marcante na Expoacre 2024, a Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a segurança pública e a proteção da sociedade, destacando a importância de suas ações e projetos no dia a dia da população.

Por Marcelo Torres- PC

Foto: assessoria/ PCAC.

