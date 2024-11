Polícia Civil do Acre intensifica combate ao tráfico de drogas com apoio de cães farejadores

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (Denarc), tem ampliado suas ações contra o tráfico de drogas. Neste mês, duas operações se destacaram pela atuação conjunta com outras forças policiais e o uso de técnicas avançadas de investigação.

Em uma operação de julho, o NOC interceptou meio quilo de maconha que seria enviado para Itajaí, Santa Catarina. A investigação revelou que a remetente usava um nome falso. A polícia de Santa Catarina colaborou, resultando na prisão do destinatário, que comercializava cigarros eletrônicos com THC.

Na última sexta-feira (8), uma nova ação do NOC, com apoio de cães farejadores, localizou 3,2 kg de pasta base de cocaína escondida em madeiras dentro de uma transportadora. O delegado Saulo Macedo destacou que a apreensão enfraquece redes criminosas que utilizam transportadoras para distribuir drogas. As investigações seguem para identificar outros envolvidos.

Com informações e foto da Policia Civil

