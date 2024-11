Polícia Civil do Acre esclarece homicídio de borracheiro em Rio Branco: Veja o Vídeo

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), elucidou o assassinato do borracheiro Júlio Cesar Moreira de Lima, de 26 anos, ocorrido no dia 29 de outubro. A vítima, que estava envolvida em um processo judicial por estupro, foi atingida por quatro tiros em uma borracharia localizada em frente à Fundação Hospitalar, em Rio Branco, morrendo no local.

A investigação se baseou na análise de imagens do sistema de cerco eletrônico e outras tecnologias, permitindo à equipe da DHPP identificar os suspeitos. As buscas foram intensificadas na região do bairro Rosa Linda. No dia 1º de novembro, os suspeitos se apresentaram voluntariamente à delegacia, confessando o crime. A motocicleta usada no homicídio foi apreendida como evidência.

A rápida resolução do caso destaca o compromisso da Polícia Civil em combater crimes graves e garantir a segurança pública no estado.

Acreonline.net

Com informações do PC

