Polícia Civil do Acre encerra participação na Expoacre 2024 com destaque para interação com a comunidade

Na última noite da Expoacre 2024, realizada em Rio Branco no dia 9 de setembro, a Polícia Civil do Acre (PCAC) marcou presença em seu stand com equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais Especiais (DEIC) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Um dos principais destaques da noite foi a presença de um cão policial, que se tornou a atração favorita das crianças, trazendo diversão e curiosidade para o público.



Durante as nove noites de feira, a Polícia Civil participou ativamente do evento, apresentando ao público diversos departamentos e programas da instituição. A cada noite, um setor diferente da PCAC era exposto, permitindo que a população conhecesse de perto o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança.

Ao longo do evento, centenas de pessoas, entre autoridades do Ministério Público, Assembleia Legislativa, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e equipes de imprensa, visitaram o stand da Polícia Civil. Eles tiveram a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento da instituição e os projetos em andamento, fortalecendo a relação entre a PCAC e a sociedade.

A presença da Polícia Civil na Expoacre 2024 foi uma importante vitrine para demonstrar o compromisso da instituição com a segurança pública e o diálogo constante com a população acreana.

Por Marcelo Torres-PC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram