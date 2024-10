Polícia Civil do Acre deflagra Operação “Odisseu” e prende suspeitos de envolvimento em homicídio de jovem

Na manhã desta terça-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizou a Operação “Odisseu” que resultou no cumprimento 10 mandados judiciais, sendo seis de prisão e quatro de busca e apreensão. A ação contou com uma abrangência nacional, incluindo uma operação na cidade de Indaial, em Santa Catarina.

A operação tem como foco a investigação do homicídio de Elvisklei Farias Pereira, 24 anos, mais conhecido como “Kekey”. O crime ocorreu no dia 12 de setembro do ano passado, porém, o corpo da vítima foi encontrado apenas no dia seguinte, às margens do rio Acre, na região da Gameleira, em Rio Branco. O corpo estava amordaçado, com pés e mãos amarrados por cordas, e apresentava sinais claros de tortura.

De acordo com as investigações, Elvisklei teria sido vítima de uma emboscada, atraído por meio de um perfil falso no Facebook, criado com o intuito de enganá-lo. A conta utilizava a imagem de uma mulher para se aproximar da vítima e atraí-la até o local do crime. A operação foi batizada de * Odisseu* em referência ao conto “Canto da Sereia” da mitologia grega, justamente em função desse engano, onde o jovem acreditava que iria encontrar uma mulher, mas acabou sendo surpreendido por seus algozes.

Ainda segundo a polícia, o assassinato teria sido motivado por um julgamento feito pelo chamado “tribunal do crime”, uma prática comum em facções criminosas, onde a vítima é sentenciada à morte por supostos delitos cometidos dentro da comunidade.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso e capturar todos os envolvidos, incluindo os mandantes e executores do crime. A operação desta terça-feira contou com o apoio da Policia Militar do Estado de Santa Catarina que conseguiu localizar capturar um dos investigados que estava foragido numa cidade do interior.

De acordo com o coordenador da DHPP, Delegado Alcino Sousa, essas diligências significam mais um passo importante para garantir a punição dos responsáveis e a justiça para a família da vítima, num caso complexo e que exigiu toda expertise desta unidade”

Por Marcelo Torres-PC

