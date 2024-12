Polícia Civil do Acre convoca vítimas para devolução de celulares roubados

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) está convocando vítimas de furto ou roubo de celulares para a entrega dos aparelhos recuperados. Nos últimos três meses, um trabalho intenso de inteligência, aliado ao uso de tecnologias avançadas, permitiu localizar dispositivos subtraídos nos últimos dois anos.

As vítimas intimadas foram notificadas via WhatsApp pelo número (68) 99918-0000 e devem comparecer às Delegacias de Polícia Civil com documento de identificação com foto (RG ou CNH), mandado de intimação e a nota fiscal do aparelho com o número do IMEI. Em Rio Branco, é necessário apresentar também o código recebido na mensagem de convocação.

Na capital, a entrega dos celulares será realizada na quinta-feira, 19, na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.294, ao lado do IML, no bairro Bosque.

De acordo com o Delegado-Geral, Dr. Henrique Maciel, a ação reforça o compromisso da Polícia Civil com a população. “Com essa ação, a PCAC restabelece a situação anterior ao crime, devolvendo ao cidadão vítima de crime o seu patrimônio, conquistado, às vezes, com tanta dificuldade”, enfatizou.

Marcelo Torres-PC

Foto ilistrativa

