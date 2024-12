Polícia Civil do Acre conclui Operação Hagnos contra crimes de violência infantil- Veja

A Polícia Civil do Acre divulgou nesta quarta-feira, 4, os resultados da Operação Hagnos, uma iniciativa estratégica para combater crimes de violência contra crianças e adolescentes no estado. Realizada durante o mês de novembro, a operação mobilizou delegacias especializadas e regionais, contando com a colaboração de órgãos federais, estaduais e municipais.

O saldo da operação foi expressivo: 21 prisões em flagrante e 7 por mandado, além de registros de 191 boletins de ocorrência e 68 inquéritos concluídos, sendo 38 com autoria identificada. Exames periciais confirmaram 16 casos de violência sexual, 8 de lesão corporal e um aborto provocado por violência. Ainda, foram solicitadas 33 medidas protetivas de urgência e duas medidas cautelares.

A delegada Juliana De Angelis, coordenadora da operação, destacou o compromisso da Polícia Civil com a proteção das vítimas mais vulneráveis e enfatizou a importância de campanhas de conscientização e denúncias como ferramentas no combate à violência.

Com o término da operação, a Polícia Civil reafirmou o compromisso de continuar as investigações e intensificar ações preventivas e repressivas para garantir maior proteção à infância e adolescência no Acre.

Acreonline.net

Com informações da Polícia Civil

