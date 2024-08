Polícia Civil do Acre captura suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), em Cruzeiro do Sul, capturou nesta quinta-feira, 29, dois homens suspeitos de homicídio, ocultação de cadáver e de integrar uma organização criminosa. As investigações começaram na última segunda-feira, 26, quando foi registrado o desaparecimento de uma pessoa na região.

Equipe da Polícia Civil do Acre realiza a prisão de dois homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa em Cruzeiro do Sul. Fotos: cedidas.

Após o desaparecimento, a Polícia Civil iniciou as investigações e rapidamente identificou que membros de uma organização criminosa estavam mantendo em cárcere pelo menos duas pessoas, com o intuito de executá-las. As informações apontavam que o cativeiro estaria localizado no Bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul. Com essas informações em mãos, diversas diligências foram realizadas pela PCAC para localizar e capturar os criminosos.

Na terça-feira, 27, um boletim de ocorrência foi registrado relatando o desaparecimento de uma pessoa que estava cumprindo pena sob monitoramento eletrônico. O setor de que trata a questão dos presos que cumpre pena através da tornozeleira eletrônico do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) foi acionado.



Equipe da Polícia Civil realizando buscas na área onde o último sinal da tornozeleira eletrônica foi registrado. Foto: cedida

Diante dessa informação, a equipe do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC), com apoio da Polícia Penal, chegaram até uma localidade às margens do rio Juruá, conhecida como “Esteirão do Remanso”, onde foi realizado uma varredura minuciosa no local. Durante as buscas, a equipe encontrou sinais de luta e várias marcas de sangue em um ponto com mato amassado, sugerindo que algo violento havia ocorrido ali.

Com o auxílio de imagens de segurança de uma localidade próxima ao local do crime, a PCAC identificou uma movimentação intensa de motos e dos suspeitos capturados. Com base nessas evidências, a polícia conseguiu localizar e prender os supostos executores. Durante o interrogatório, um dos presos confessou o crime com detalhes precisos, ajudando a esclarecer parte do ocorrido.

Com as novas informações obtidas a partir da confissão, a PCAC solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros, que neste momento estão realizando buscas intensas na tentativa de encontrar o corpo do monitorado.

A investigação continua em andamento para determinar todos os envolvidos e o exato motivo do crime, reforçando o compromisso da Polícia Civil do Acre com a segurança pública e a justiça.

Por Marcelo Torres-PC

