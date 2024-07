Polícia Civil do Acre captura suspeito de tráfico de drogas no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal de Cruzeiro do Sul, capturou nesta sexta-feira, 26, A.C.R., conhecido como “Pisca”, de 26 anos, suspeito de tráfico de drogas.

Os agentes vinham monitorando o suspeito há algum tempo e conseguiram apreender cerca de cinco quilos de entorpecentes na residência de A.C.R. Contudo, ele havia fugido do local antes de ser capturado.

As investigações prosseguiram e, com a apresentação de provas ao Poder Judiciário, foi concedido um Mandado de Busca, Apreensão e Prisão contra o suspeito. A prisão ocorreu na região da Baixa Favela Juca, em cruzeiro do Sul. Com o cumprimento do mandado pela PCAC, A.C.R. agora está à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

O delegado Herverton Carvalho ressaltou que a PCAC trabalha continuamente para coibir qualquer prática de tráfico de entorpecentes em Cruzeiro do Sul.

Por Marcelo Torres- PC

