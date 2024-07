Polícia Civil do Acre captura homem monitorado por tornozeleira eletrônica suspeito de tráfico no interior do Acre

No último fim de semana, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal de Cruzeiro do Sul, realizou uma importante operação que resultou na captura de um indivíduo suspeito de tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por meio de uma ordem judicial de mandado de busca e apreensão.

O suspeito, que estava sob monitoramento eletrônico devido a uma pena anterior, foi encontrado movimentando um ponto de venda de entorpecentes no bairro Aeroporto Velho. Durante a operação policial, além da prisão em flagrante, foram apreendidos uma quantidade significativa de drogas, um celular e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

O delegado responsável pelo caso, Heverton Carvalho, comentou sobre a importância dessa captura para a segurança da comunidade local. “Essa operação foi fundamental para desarticular uma parte do tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul. Continuaremos trabalhando intensamente para garantir que criminosos sejam levados à justiça e que nossa cidade seja um lugar mais seguro para todos”, enfatizou.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a população em combater o tráfico de drogas e pede a colaboração da comunidade para denunciar atividades suspeitas.

Por Marcelo Torres- PC

