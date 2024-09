Polícia Civil do Acre captura foragido por homicídio e o autua em flagrante por tráfico de drogas e usurpação de imóvel

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na última quinta-feira, 18, um homem conhecido como “Esquerdinha”, investigado por homicídio e flagrado por tráfico de drogas e usurpação de imóvel. A captura ocorreu após uma intensa investigação que culminou na localização do suspeito, que estava foragido desde dezembro de 2023.

“Esquerdinha” foi apontado como um dos autores de um homicídio ocorrido no Bairro Canaã e, desde então, estava em fuga, sendo procurado pela justiça. Durante a operação, o suspeito foi encontrado em uma residência que havia sido invadida por ele e outros criminosos. A vítima da usurpação foi um homem, que, junto com sua esposa e filhos, foi obrigado a abandonar a casa e todos os seus pertences sob ameaças, com a justificativa de que seria parente de membros de uma facção rival.

As investigações conduzidas pela DHPP revelaram que o imóvel foi transformado em um ponto de venda de drogas. No momento da prisão, “Esquerdinha” foi flagrado com entorpecentes, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro trocado, reforçando a suspeita de envolvimento no tráfico.

“A ação reforça o compromisso da Polícia Civil em combater tanto o tráfico de drogas quanto os crimes violentos que afetam as comunidades do Acre, além de garantir a segurança das famílias que foram expulsas de seus lares por criminosos. O acusado será responsabilizado por múltiplos crimes, enquanto a PCAC segue com as investigações para identificar e capturar outros envolvidos”, destacou o delegado titular da DHPP, Alcino Ferreira de Souza Júnior.

Por Marcelo Torres-PC

