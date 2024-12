Polícia Civil do Acre alerta para golpe do amor e oferece dicas de prevenção

A Polícia Civil do Acre (PCAC) emitiu um alerta sobre o “Golpe do Amor”, um esquema de estelionato que normalmente tem como alvos principais as mulheres. Por meio de perfis falsos em redes sociais e sites de relacionamento, os golpistas conquistam a confiança das vítimas para obter vantagens financeiras ou mesmo cometer abusos.

O Diretor do Departamento de Inteligência da PCAC, o delegado, Dr. Nilton Boscaro, explicou como os criminosos agem e ofereceu orientações para evitar esse tipo de crime. “Os golpistas geralmente criam perfis falsos em redes sociais ou em sites de relacionamento como Facebook, Instagram e Tinder. Depois, enviam solicitações de amizade para as vítimas e iniciam conversas por aplicativos de mensagens como WhatsApp, Direct ou Telegram. O objetivo é conquistar a confiança da vítima, muitas vezes utilizando galanteios e promessas para criar um vínculo emocional”, informou.

Segundo o delegado, o golpe pode seguir dois caminhos. “Em alguns casos, eles marcam encontros em locais isolados para cometer abusos contra a vítima. Em outros, o foco é obter vantagens econômicas. Eles criam histórias emocionais, pedem dinheiro emprestado ou convencem a vítima a adquirir bens em nome deles, como veículos. Após conseguirem o que querem, desaparecem, deixando a vítima com prejuízos financeiros e emocionais”, declarou.

Boscaro destacou medidas importantes para prevenir esse tipo de crime: “É essencial que as pessoas tenham cuidado ao aceitar amizades no ambiente virtual. Nunca se deve iniciar um relacionamento exclusivamente virtual e, caso haja um encontro, é fundamental que ele ocorra em locais públicos e movimentados. Além disso, é importante desconfiar de histórias tristes e evitar emprestar dinheiro ou adquirir bens em nome de outra pessoa.”

O delegado também orientou sobre como proceder caso alguém seja vítima do golpe. “Se você enviou dinheiro recentemente, entre em contato imediatamente com seu banco para tentar bloquear a transação. Reúna todas as informações possíveis sobre o golpista, como números de telefone, perfis de redes sociais, comprovantes de pagamentos e prints de conversas. Com esses dados e com os equipamentos eletrônicos utilizados para conversar com o golpista, procure uma Delegacia de Polícia Civil para registrar o Boletim de Ocorrência”, disse.

A PCAC reafirma seu compromisso em combater esses golpes e orienta a população a buscar informações e adotar precauções no ambiente virtual. Denunciar é fundamental para que se possa investigar e responsabilizar os culpados, além de evitar que outras pessoas sejam vítimas.

Marcelo Torres-PC

