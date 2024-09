Polícia Civil cumpre mandado de prisão de indivíduo condenado por roubo em Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 20, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), cumpriu o mandado de prisão do nacional P.S.A.N., em razão da regressão cautelar de regime. A ordem de prisão foi expedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Rio Branco, determinando a transferência do indivíduo do regime semiaberto para o fechado.

A decisão judicial foi baseada no crime cometido por P.S.A.N. em 27 de janeiro de 2024, quando ele foi preso pelo roubo de um celular de uma mulher que saía de um mercado. Na ocasião, o assaltante foi interceptado por um policial civil que estava no local, resultando em sua prisão em flagrante. O roubo culminou em sua condenação e progressão ao regime semiaberto, do qual ele foi agora removido, retornando ao regime fechado.

Após ser capturado pela equipe da DCORE, P.S.A.N. foi encaminhado à sede da delegacia, onde foram realizados os trâmites de apresentação. Posteriormente, o acusado foi transferido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde passou pelos procedimentos legais e será mantido à disposição da Justiça. O próximo passo será a audiência de custódia, que definirá os próximos desdobramentos de seu processo.

Essa ação reitera o compromisso da Polícia Civil com a manutenção da ordem e da segurança pública, promovendo a aplicação rigorosa da lei e contribuindo para a tranquilidade da sociedade.

Por Marcelo Torres- PC

