Polícia Ambiental resgata égua vítima de maus-tratos no bairro Santa Luzia em Patos de Minas

Na última quinta-feira (15), por volta das 13h, no bairro Santa Luzia em Patos de Minas, a Polícia Militar de Meio Ambiente deslocou até um terreno localizado a uma empresa de laticínio onde encontraram um animal eqüino prostrado ao solo com um grande ferimento no dorso.

A égua apresentava infestação de parasitas (carrapatos). No ferimento foi possível observar uma grande quantidade de larvas, indicando que o animal não recebia nenhum tipo de tratamento.

O proprietário do animal foi identificado somente por seu apelido e no momento do atendimento não foi localizado.

Foi realizado contato telefônico com a veterinária do Centro de Controle de Zoonoses que se prontificou a receber o animal, enviando até o local um caminhão para realizar o recolhimento.

Como o animal estava bastante debilitado e não andava, não foi possível embarcá-lo no caminhão.

Após várias tentativas frustradas de embarcar a égua no caminhão, conseguimos o apoio de um caminhão Munck particular, sendo então transportada ao Centro de Controle de Zoonose (CCZ), para os cuidados veterinários.

Serão realizadas diligências no próximo serviço para identificar e tomar as providências cabíveis contra o autor.

clube notícia

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram