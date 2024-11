Polícia Ambiental apreende madeira e cipós extraídos ilegalmente no interior do Acre

Na última sexta-feira (14), a guarnição do Batalhão Ambiental intensificou as ações de fiscalização na zona rural de Cruzeiro do Sul, com foco na preservação ambiental. Durante as operações, foram apreendidos madeira e cipós extraídos e transportados de forma irregular, sem a devida autorização dos órgãos ambientais.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. As ações reforçam o compromisso da Polícia Ambiental em proteger os ecossistemas locais e combater crimes ambientais, contribuindo para a preservação e recuperação do meio ambiente na região.

Por Acreonline.net

Com informações 6BPM

