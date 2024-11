PM apreende três armas de fogo em patrulhamento no Apolônio Sales

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 3º Batalhão, realizou a apreensão de três armas de fogo no bairro Apolônio Sales, próximo à estrada Jarbas Passarinho.

Durante patrulhamento, policiais avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da guarnição, os suspeitos abandonaram três armas na via e fugiram para uma área de mata, conseguindo escapar.

As armas apreendidas um revólver calibre .32, uma espingarda de pressão calibre .22 e uma espingarda calibre 20 – foram encaminhadas à Delegacia Central de Flagrantes (Defla). A PMAC segue empenhada em ações para reforçar a segurança na região.

Acreonline.net

Com informações da PMAC

