PM apreende arma de uso restrito e drogas em operação no bairro Taquari

Na tarde da última sexta-feira, 08, a Polícia Militar prendeu um homem no bairro Taquari, em Rio Branco, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. A prisão ocorreu após denúncia anônima que indicava o suspeito vendendo drogas armado na Travessa Morada do Sol.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o indivíduo uma pistola 9mm com 24 munições, 40 gramas de cocaína, pedras de crack, Skank e uma quantia em dinheiro proveniente do tráfico. O homem, que já possui histórico criminal por roubo e homicídio, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). A ação faz parte das operações de patrulhamento intensificado nos bairros Taquari e Loteamento Praia do Amapá. Esta foi a 200ª arma apreendida na região em 2024.

Acreonline.net

Com informações da Polícia Militar do Acre (2° BPM)

