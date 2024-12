Piloto João Eloi morre após acidente em etapa do Superbike Brasil

João Eloi, piloto de motovelocidade de 57 anos, faleceu na noite do último sábado (30) após sofrer um grave acidente durante a nona etapa da categoria SuperSport 400cc Escola, realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

De acordo com comunicado oficial do Superbike Brasil, Eloi caiu e colidiu com o muro de proteção do circuito. Apesar do rápido atendimento no local e do encaminhamento à sala de emergência do autódromo, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no ambulatório.

A organização do evento lamentou a perda e se colocou à disposição para prestar assistência à família do piloto. Mesmo com a tragédia, a programação do campeonato seguiu normalmente no domingo (1).

Esse foi o sétimo acidente fatal em competições de moto no Autódromo de Interlagos nos últimos sete anos e o segundo registrado em 2024. Em junho, o jovem piloto argentino Lorenzo Somaschini, de apenas nove anos, também morreu durante um treino no mesmo campeonato.

