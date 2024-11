PF e MP investigam jogador Bruno Henrique por suspeita de manipulação de apostas

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) estão cumprindo, nesta terça-feira (5), 12 mandados de busca e apreensão como parte de uma investigação sobre manipulação de apostas em partidas de futebol. A operação, chamada *Sport-Fixing*, tem como um dos alvos o jogador Bruno Henrique, do Flamengo.

A investigação foi iniciada após uma comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e apura se o jogador teria recebido um cartão amarelo, que evoluiu para vermelho, durante uma partida do Campeonato Brasileiro no ano passado, com o intuito de beneficiar apostadores, incluindo parentes do atleta.

Relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e da Sportradar levantaram suspeitas de manipulação no mercado de apostas de cartões. As investigações indicam que parentes de Bruno Henrique teriam feito as apostas, além de outro grupo ainda sob apuração.

Os mandados foram expedidos pela Justiça do Distrito Federal e estão sendo cumpridos em várias cidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Flamengo informou que está acompanhando os desdobramentos, enquanto a assessoria de Bruno Henrique afirmou que, por ora, não haverá pronunciamento.

O caso é investigado como “crime contra a incerteza do resultado esportivo”, previsto na Lei Geral do Esporte, com pena de dois a seis anos de reclusão.

