Pescador encontrado debilitado após 22 dias perdido na mata no interior do Acre

Levir Lima, colono de 52 anos, foi encontrado no último final de semana após passar 22 dias perdido nas matas da região do município de Porto Walter. Levir havia saído de casa no dia 7 deste mês para pescar em um igarapé próximo à sua colônia, mas acabou se perdendo.

A comunidade local e os bombeiros realizaram várias buscas ao longo das semanas, na esperança de encontrá-lo. Finalmente, no fim de semana passado, Levir foi localizado. Segundo relatos, ele estava muito debilitado e com fome.

Agora, Levir já está em casa, recuperando-se ao lado de sua família. A comunidade celebra o desfecho positivo desta busca e reforça a importância da solidariedade e da união em momentos de crise.

Por Acreonline.net

