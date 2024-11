Pedófilo de 74 anos é preso por abusar de netas e outras crianças em Acrelândia

Na última quinta-feira, 7, a Polícia Civil do Acre efetuou a prisão de um idoso de 74 anos acusado de abusar sexualmente de suas netas e de outras crianças ao longo de décadas. A prisão ocorreu no ramal Cumaru, zona rural de Acrelândia, coordenada pelo Delegado Dr. Leandro Lucas, onde o homem mantinha uma pequena venda que atraía crianças para a compra de balas e doces. Segundo as investigações, o local era usado pelo acusado para cometer os abusos, aproveitando a confiança que as vítimas depositavam nele.

O caso veio à tona quando uma das netas do suspeito, também vítima dos abusos, procurou a delegacia e relatou os fatos, mencionando a existência de outras crianças que teriam sofrido a mesma violência. As denúncias impulsionaram uma investigação mais profunda, revelando um padrão de crimes sexuais que, suspeita-se, ocorreu por anos sem ser descoberto.

A prisão desse indivíduo marca um importante passo na luta contra a pedofilia e o abuso infantil, crimes que deixam cicatrizes profundas nas vítimas e na comunidade. A ação rápida e eficaz da Polícia Civil demonstra seu compromisso em proteger os mais vulneráveis e garantir que os responsáveis por crimes tão graves sejam levados à justiça.

“A coragem dessa vítima em denunciar foi crucial para interromper um ciclo de abuso que, infelizmente, vinha se arrastando por muitos anos. Estamos dedicados a continuar investigando para identificar todas as vítimas e evitar qualquer impunidade”, declarou o delegado, Dr. Dione dos Anjos Lucas, responsável pelo caso.

O suspeito agora enfrenta acusações que podem resultar em penas severas. A Polícia Civil reforça o chamado para que outras possíveis vítimas ou pessoas com informações relevantes procurem a delegacia, garantindo que a justiça seja feita e que crimes dessa natureza não permaneçam ocultos.

