Pecuarista Pokemon é executado com 10 tiros na divisa do Acre

O pecuarista Jorge Adelar, 55 anos, conhecido como “Pokemon”, foi brutalmente assassinado na sexta-feira, 6, com cerca de 10 tiros no distrito de Vista Alegre do Abunã, região de Ponta do Abunã, em Rondônia, próximo à divisa com o Acre. O crime ocorreu na zona central do distrito, considerado um dos mais violentos da região. O caso está sendo investigado pela 9ª Delegacia Regional de Extrema, com o apoio da Delegacia de Homicídios de Porto Velho.

Segundo informações preliminares, Jorge Adelar estacionou sua caminhonete prata em frente à sua residência na Rua João Bortolozo. Após manobrar outro veículo no quintal, ele retornou à caminhonete e se preparava para sair quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta Honda Bros preta. O suspeito, descrito como malvestido, abriu fogo com uma arma automática, inicialmente disparando contra o para-brisa do veículo. Em seguida, se aproximou e continuou atirando à queima-roupa.

O empresário foi atingido principalmente na cabeça e no tórax, vindo a falecer no local. Peritos da Polícia Técnica de Porto Velho encontraram cartuchos de grosso calibre espalhados pela cena do crime, indicando que o atirador usou uma arma de alto poder de fogo. O corpo de Adelar foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho, onde passou por perícia, e será sepultado neste sábado (7).

As investigações iniciais apontam para uma possível motivação relacionada a disputas por terras, considerando a atuação de Jorge Adelar no setor pecuário e sua relevância na região. O empresário era uma figura conhecida e respeitada na Ponta do Abunã, que abrange uma população de quase 100 mil pessoas.

Equipes do 9º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia e da 9ª Delegacia Regional de Extrema seguem realizando buscas na tentativa de localizar o autor do crime, que fugiu após a execução. As autoridades também pedem a colaboração de testemunhas que possam fornecer informações que levem à captura do suspeito.

Antônio Malvadeza- ac24horas

