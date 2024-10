Peão de fazenda é executado a tiros

João Maciel, um peão de fazenda com idade entre 30 e 40 anos e foragido da Justiça do Acre, foi brutalmente assassinado na zona rural do distrito peruano de Ibéria, na província de Tahuamanu, Madre de Dios, próxima à cidade de Assis Brasil, no interior do Acre.

O crime ocorreu pode ter ocorrido na madrugada da última segunda-feira (30), quando o corpo de João foi encontrado com diversas perfurações de tiros. Maciel, que tinha pelo menos três mandados de prisão em aberto por envolvimento em furtos, fugiu para o lado peruano em 2020 para escapar de uma possível captura pelas autoridades brasileiras.

Desde então, trabalhava com gado em fazendas na região rural, e não havia informações recentes sobre qualquer retorno ao Brasil.

Após a execução, imagens registradas e vídeo circularam na internet, mostrou João já sem vida, com aproximadamente 10 perfurações de tiros pelo corpo. Não há, até o momento, informações sobre a repatriação do corpo para o Brasil ou sobre o andamento das investigações pelas autoridades peruanas.

Por Alexandre Lima- Alto Acre

