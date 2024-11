Pastor é preso por tentativa de homicídio contra companheira em Rio Branco

Maycon Gomes, pastor evangélico conhecido por pregar para multidões no Brasil e no exterior, foi preso no último sábado (2), acusado de tentar matar sua companheira, Claudia Elisangela Silva de Souza, de 52 anos. O casal reside no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações, Maycon chegou em casa na noite do ocorrido, supostamente sob o efeito de álcool e drogas, e iniciou uma discussão com Elisangela. Durante o conflito, ele a agrediu verbalmente e, em seguida, atacou-a com uma faca, atingindo seu braço.

Elisangela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Pronto Socorro, onde recebeu atendimento médico. Maycon foi preso em flagrante pela polícia e levado à delegacia, onde responderá por tentativa de homicídio.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram