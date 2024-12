VÍDEO “Parecia uma bomba”: veja momento em que coxinha explode na boca de cliente

Na última sexta-feira (13), um cliente de um bar em Curitiba, Paraná, passou por uma situação inusitada: uma coxinha explodiu enquanto ele dava a primeira mordida. O incidente, registrado por uma câmera de segurança, resultou em queimaduras superficiais no rosto do cliente, segundo o proprietário do estabelecimento, Christian de Souza Amaral. “Parecia um barulho de pneu estourando, fiquei em choque”, contou.

De acordo com a cientista Laura Marise, doutora em biociências e biotecnologia, a explosão pode ter sido causada por um bolsão de ar formado durante o preparo da coxinha. Ao ser aquecido na fritura, o ar expandiu e ficou preso pela resistência da massa. Quando o cliente mordeu, a pressão foi liberada de forma abrupta, provocando a explosão.

Especialistas recomendam abrir a coxinha antes de consumir para liberar o vapor acumulado. Essa prática, comum com pastéis, pode evitar queimaduras e sustos.

Apesar do incidente, o cliente foi atendido pelos funcionários do bar e retornou no dia seguinte para mostrar que estava bem.

