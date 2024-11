Parceria entre bancada federal e governo do Acre garante execução de grandes obras no estado

As grandes obras no Acre, financiadas por emendas parlamentares, refletem a competência do governo do Estado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). Sob a liderança do governador Gladson Cameli e com o acompanhamento da presidente do Deracre, Sula Ximenes, o departamento tem se destacado na gestão de projetos essenciais para o estado, especialmente aqueles que exigem contrapartidas do governo estadual.



“Em 2024, investimos mais de R$ 120 milhões de recursos próprios em melhorias, incluindo ramais, pontes, operações tapa-buraco e diversas obras de infraestrutura. Entre os principais projetos estão a Ponte do Viola, a duplicação da AC-405, a Ponte do Segundo Distrito, a restauração da Ponte Metálica em Rio Branco, além de mais de 7 mil km de ramais e mais de 50 pontes construídas. Também realizamos importantes obras no Parque de Mâncio Lima e uma nova ponte em Assis Brasil”, afirmou a presidente do Deracre.

O órgão é responsável por importantes obras, como a construção de pontes (Segunda Ponte de Sena Madureira, Ponte da Sibéria em Xapuri) e a pavimentação de estradas (Estrada do Bujari, Nova Entrada de Tarauacá, Estrada do Envira), além de manter rodovias e aeródromos. O Deracre também coordena o projeto do Arco Metropolitano de Rio Branco.

Atualmente, o Deracre está à frente de 40 projetos em execução, com investimentos de R$ 369.135.878,39, e 19 projetos aguardando aprovação, totalizando R$ 182.400.201,93. Em 2024, o Deracre investiu na recuperação de ramais, manutenção de rodovias e melhorias nos aeródromos, com 75 frentes de serviço e mais de 14.778,3 toneladas de massa asfáltica aplicadas.



Além disso, foram realizados serviços de tapa-buraco em rodovias como a AC-40, AC-90 e AC-485, além da recuperação de ramais como o Granada e o Açaí. As ações totalizaram R$ 16.536.873,34, sendo R$ 7 milhões para a manutenção de máquinas e equipamentos.

No setor aéreo, entre 2023 e 2024, os aeródromos registraram cerca de 12 mil voos, com 2.500 operações apenas no início de 2024. Foram investidos também R$ 10,5 milhões na manutenção de aeródromos em diversas cidades do estado.



O governo estadual também superou a meta de recuperar 3.500 km de ramais, atingindo 9.400 km, e construiu mais de 663 metros de pontes, com mais de 200 colaboradores e 160 equipamentos envolvidos.

A contrapartida estadual, necessária para viabilizar obras com recursos federais, inclui recursos financeiros, materiais, mão de obra e logística. Em áreas isoladas, o estado fornece suporte técnico e logístico, garantindo que os padrões exigidos sejam cumpridos. A parceria entre os governos federal e estadual tem sido essencial para a execução eficiente das obras e para atender às necessidades da população.

Por meio de um planejamento estruturado e um forte compromisso com a qualidade, o Deracre tem transformado projetos em obras concretas, impulsionando o desenvolvimento e o bem-estar da população acreana.

Gabriel Freire- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

