Papai Noel dos Correios – Carreata de Luz acontece em Rio Branco nesta semana

A Carreata da luz, iniciativa dos Correios para celebrar os 35 anos da maior campanha de Natal do Brasil, chega à Rio Branco no dia 27 de novembro, a partir das 18h. A ação é uma forma de agradecer à população acreana por tirar milhares de sonhos do papel e também uma estratégia para aumentar a visibilidade e a participação da sociedade, instituições e empresas na campanha. A Carreata de Luz será mais um momento especial para marcar a história dessa campanha. Em 2023, pela primeira vez, a ação atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram mais de 1,5 mil cartinhas adotadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para este ano, a campanha quer superar esta meta, já iniciando com mais de 2 mil sonhos a serem realizados.

A Carreata de Luz em Rio Branco será no dia 27 de novembro (quarta-feira), a partir das 18h, com saída programada do Terminal de integração da UFAC, passando pela estrada Dias Martins, estrada do Calafate, Rua Omar Sabino, Avenida Ceará, Rua Floriano Peixoto, ponte metálica, rua 24 de janeiro, rua Senador Eduardo Assmar (gameleira), Avenida Epaminondas Jácome (sede dos Correios) e Rua Arlindo Porto Leal, o Palacio Rio Branco será o ponto final da Carreata. Como não poderia deixar de ser, o comboio terá um passageiro ilustre: o Papai Noel dos Correios!

Sobre a Campanha – A campanha Papai Noel dos Correios disponibiliza para a sociedade cartas com pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social. Quem quer ajudar escolhe uma carta, compra o presente, leva até uma agência dos Correios e a estatal entrega para a criança.

Podem participar escrevendo cartinhas crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são disponibilizadas para adoção cartinhas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

Para adotar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php) e seguir as instruções. Também é possível encontrar cartinhas físicas na principal Agencia dos Correios a AC Rio Branco (em frente ao mercado velho).

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog (Agencia de Correios Rio Branco). Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no Blog.

Acreonline.net

