Pânico em ônibus: casal armado rouba passageiros e idosa passa mal

Na noite da última segunda-feira (9), um casal armado assaltou os passageiros de um ônibus que faz o trajeto do bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. O crime aconteceu nas proximidades do Pronto Socorro, no bairro do Bosque. Segundo relatos, os assaltantes roubaram todos os pertences das vítimas, causando pânico no veículo.

Uma senhora de aproximadamente 76 anos passou mal durante o ocorrido e foi socorrida, sendo encaminhada ao Pronto Socorro. A polícia já iniciou as investigações para identificar e prender o casal responsável pelo assalto.

