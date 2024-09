Pai que sequestrou o próprio filho no Bujari tem prisão preventiva decretada pela Justiça

A Justiça decretou a prisão preventiva de um homem acusado de sequestrar o próprio filho, uma criança de apenas um ano e nove meses. O suspeito foi preso na noite de terça-feira, 17, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, após a equipe de investigação da Polícia Civil do município de Bujari, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), realizar uma operação de resgate.

De acordo com relatos, o pai teria sequestrado a criança com o objetivo de pressionar sua ex-companheira a reatar o relacionamento. Após levar o filho do Bujari para Rio Branco, ele o deixou na casa de um amigo e começou a ameaçar a mãe, afirmando que poderia tirar a vida dela e do filho caso ela não aceitasse se encontrar com ele.

A mãe, desesperada, registrou a denúncia na Delegacia Geral do Bujari, dando início à operação que culminou na prisão do sequestrador e no resgate da criança. “Assim que tomamos conhecimento da denúncia, agimos prontamente, deflagrando uma operação com o objetivo de localizar e resgatar a criança, além de capturar o pai, suspeito de envolvimento no crime. A equipe foi mobilizada de forma rápida e estratégica, a fim de garantir a segurança da vítima. Após intensas buscas, conseguimos localizar a criança em segurança. Além disso, efetuamos a prisão do pai. Felizmente, toda a operação foi concluída com êxito no mesmo dia”, explicou o delegado Bruno Coelho, responsável pelo caso.

Após a prisão, o homem foi autuado em flagrante por ameaça e cárcere privado. Já na quarta-feira, 18, o juiz da comarca do Bujari decidiu pela prisão preventiva do acusado, que permanecerá detido enquanto as investigações continuam.

O caso serve de alerta para as autoridades sobre o uso de crianças como forma de coação em conflitos conjugais e reforça a importância da atuação rápida das forças de segurança para proteger as vítimas envolvidas.

Por Marcelo Torres- PC

