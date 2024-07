( VÍDEO) Pai não aceita resultado dos jurados e abre fogo em evento de beleza

Um concurso de beleza terminou em tiroteio após um pai não aceitar a 4ª colocação de sua filha no evento Rainha do Rodeio. O caso aconteceu na noite de sábado (27) no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, o pecuarista Sebastião dos Reis Francisco iniciou a confusão ao xingar os jurados e, em seguida, entrou em confronto com a PM, trocando tiros dentro do salão de festas. Durante o tumulto, Sebastião foi baleado no abdômen e está internado em estado grave.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão no evento. Após a entrega da premiação às vencedoras do concurso, o pai de uma das candidatas inicia o tumulto.

Pessoas que participavam da festividade, inclusive crianças, tentaram se proteger. A Polícia Militar disse que o “homem atirou contra os militares e foi atingido, socorrido e hospitalizado. Um revólver e munições foram apreendidos”.

A Polícia Civil (PC) do Pará informou que, após receber alta, o homem será preso por tentativa de homicídio qualificado e agressão a agente de segurança pública. Segundo a PC, além do autor dos disparos ser atingido, um outro homem também ficou ferido e foi encaminhado para o hospital.

A organização do evento informou que está colaborando com as autoridades para a elucidação dos fatos. Afirmou também que “quanto à votação e escolha da rainha, a comissão sempre se comprometeu com um processo justo, ético e transparente, e que vai disponibilizar aos interessados as fichas de votação originais para conferência do resultado”.

Sobre o fato de uma pessoa entrar armada em um evento com a presença de crianças, os organizadores informaram que o concurso contava com a presença de seguranças na entrada do local fazendo a revista dos participantes.

r7

