Pai é esfaqueado pelo próprio filho em Rio Branco

O empresário José do Monte Nascimento, de 63 anos, mais conhecido como “Zé Maria”, foi ferido com um golpe de faca na manhã desta segunda-feira, 19, em frente à Peixaria do Zé Maria, situada na Estrada Jarbas Passarinho, ao lado da Escola Glória Peres, no bairro Placas, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, “Zé Maria” estava na frente de seu comércio, uma peixaria, discutindo com seu filho, Kessidy Jhonny Barros do Nascimento, de 26 anos, que é usuário de entorpecentes, quando o jovem desferiu um golpe que atingiu o abdômen do pai. Mesmo ferido, José ainda conseguiu andar até um comércio próximo e pedir ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam “Zé Maria” ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, o paciente sofreu um ferimento profundo na região do abdômen, e seu quadro clínico é gravíssimo.

A Polícia Militar foi acionada, conseguiu prender Kessidy Jhonny e apreender a faca usada no crime. O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Por Davi Sahid-ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram